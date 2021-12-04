Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinan Akçil İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Bir süredir Sinan Akçil ile olan evliliği ile dillerden düşmeyen Burcu Kıratlı, çalınan tektaşı ile gündemlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Tektaşını çaldıran Burcu Kıratlı, kimin çaldığını bildiğini iddia edişi ile herkesi şoke etmeyi de başarıyor. Öte yandan bu gelişmelerin üzerine Burcu Kıratlı’yı yakın markajına alan magazin takipçileri, en çok eşi Sinan Akçıl ile arasındaki yaş farkına şaşırıyor! Peki, Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Burcu Kıratlı evli mi, eşi kim? Burcu Kıratlı ile eşi Sinan Akçıl arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!