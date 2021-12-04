Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinan Akçil İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Bir süredir Sinan Akçil ile olan evliliği ile dillerden düşmeyen Burcu Kıratlı, çalınan tektaşı ile gündemlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Tektaşını çaldıran Burcu Kıratlı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Bir süredir Sinan Akçil ile olan evliliği ile dillerden düşmeyen Burcu Kıratlı, çalınan tektaşı ile gündemlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Tektaşını çaldıran Burcu Kıratlı, kimin çaldığını bildiğini iddia edişi ile herkesi şoke etmeyi de başarıyor. Öte yandan bu gelişmelerin üzerine Burcu Kıratlı’yı yakın markajına alan magazin takipçileri, en çok eşi Sinan Akçıl ile arasındaki yaş farkına şaşırıyor! Peki, Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Burcu Kıratlı evli mi, eşi kim? Burcu Kıratlı ile eşi Sinan Akçıl arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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04 Ara 2021 - 11:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.