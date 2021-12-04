Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Tansel Öngel İle Yaşları Dikkat Çekti

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derya karakteri ile bir hayli beğenilen Özge Özder, şimdilerde anneliğinin tadını çıkarmaya başladı. Hem çocuk büyütmeyi hem de kariyerini aynı anda götürmeye devam eden Özge Özder, hayranlarının bu konuda desteğini de alır hale geldi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin Derya’sı Özge Özder’i yakın markaja alan takipçileri, ünlü oyuncunun en çok yaşına şaşırdı! Peki, Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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