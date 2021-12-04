Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Tansel Öngel İle Yaşları Dikkat Çekti
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derya karakteri ile bir hayli beğenilen Özge Özder, şimdilerde anneliğinin tadını çıkarmaya başladı. Hem çocuk büyütmeyi hem de kariyerini aynı anda götürmeye devam eden Özge Özder ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derya karakteri ile bir hayli beğenilen Özge Özder, şimdilerde anneliğinin tadını çıkarmaya başladı. Hem çocuk büyütmeyi hem de kariyerini aynı anda götürmeye devam eden Özge Özder, hayranlarının bu konuda desteğini de alır hale geldi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin Derya’sı Özge Özder’i yakın markaja alan takipçileri, ünlü oyuncunun en çok yaşına şaşırdı! Peki, Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
04 Ara 2021 - 11:37 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.