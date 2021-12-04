Yargı Dizisinde Hüngür Hüngür Ağlatan Ayrılık! Tüm Bağları Koptu, Noktayı Koydular! Seyirciler Dayanamayacak, Delirecek! Resmen Gidiyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da milyonları hüngür hüngür ağlatacak bir ayrılık yaşandı! Tüm bağlantıları kopan ikili, noktayı koydular. Seyirciler o anları sadece fragmanda izlerken bile dayanamadı ve delirdi! O isim resmen gidiyor…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz birbirine yakınlaşmaya başlamıştı. İkili birbirine aşkını itiraf ederken; yeni bölüm fragmanı ise bir ayrılığın yaşandığını resmen gösterdi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.