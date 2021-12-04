Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Ara 2021 - 11:44

Yargı Dizisinde Hüngür Hüngür Ağlatan Ayrılık! Tüm Bağları Koptu, Noktayı Koydular! Seyirciler Dayanamayacak, Delirecek! Resmen Gidiyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da milyonları hüngür hüngür ağlatacak bir ayrılık yaşandı! Tüm bağlantıları kopan ikili, noktayı koydular. Seyirciler o anları sadece fragmanda izlerken bile dayanamadı ve delirdi! O isim resmen gidiyor…