Erkan Petekkaya’dan Acı Haber Geldi! Delikanlı Sadi Hastanelik Oldu, Apar Topar Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Delikanlı Sadi, Türkiye’nin en sevdiği karakterlerden bir tanesi olmuştu. Sert görüntüsünün altında çocuk gibi bir adam olan Delikanlı Sadi, Doktor Hanım’ı ilk başta çok korkutmuştu fakat daha sonra en sevdiği hastalardan bir tanesi olmuştu. Delikanlı Sadi karakteri Kırmızı Oda dizisinde sadece 13 bölüm sözleşme yapmıştı fakat çok sevilince; sezon finaline kadar hikayesi devam etmişti. Delikanlı Sadi’nin kurucusu olan Erkan Petekkaya’dan ise son dakika haberi geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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