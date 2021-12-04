04 Ara 2021 - 13:38 Güncelleme: 04 Ara 2021 - 13:44
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Alev Alev Yaktı! “Yapma Şunu Bize”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici’den fizik şov! Vücuduna yapışan kıpkırmızı elbisesiyle nefesleri kesen İrem Derici, tüm çekiciliğini ortaya çıkardı. Birçok kişi ise İrem Derici’nin bu paylaşımına “Yapma şunu bize” yorumlarında bulundu!
Albüm çalışmalarıyla ve yaptığı skandal açıklamalarla gündemden düşmek bilmeyen İrem Derici, kırmızılar içerisindeki paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Magazin sayfalarından bile yorum alan İrem Derici, dikkatleri üzerine çekti. İşte İrem Derici’den gelen o nefes kesen paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.