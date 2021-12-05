- 05 Ara 2021 - 08:45

İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Bakanlar Alev Alev...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici’den fizik şov! Vücuduna yapışan kıpkırmızı elbisesiyle nefesleri kesen İrem Derici, tüm çekiciliğini ortaya çıkardı. Birçok kişi ise İrem Derici’nin bu paylaşımına “Yapma şunu bize” yorumlarında bulundu!

Albüm çalışmalarıyla ve yaptığı skandal açıklamalarla gündemden düşmek bilmeyen İrem Derici, kırmızılar içerisindeki paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Magazin sayfalarından bile yorum alan İrem Derici, dikkatleri üzerine çekti. İşte İrem Derici’den gelen o nefes kesen paylaşım…  

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05 Ara 2021 - 08:45 Ankara- Yaşam

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