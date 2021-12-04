Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı, Kimse Tahmin Edemedi! Çukur’un Yıldızı…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldız ismi Nazan Kesal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla binlerce yorum ve beğeni aldı. Nazan Kesal’ın yaptığı paylaşım sonrasında ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Sevdasından son detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldız ismi Nazan Kesal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla binlerce yorum ve beğeni aldı. Nazan Kesal’ın yaptığı paylaşım sonrasında ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizinin milyonlarca hayranı bulunan Sevda’sı Nazan Kesal, yaptığı paylaşım sonrasında adeta herkesin ağzını açık bıraktı. Meğerse…
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04 Ara 2021 - 13:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.