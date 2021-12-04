Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı, Kimse Tahmin Edemedi! Çukur’un Yıldızı…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldız ismi Nazan Kesal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla binlerce yorum ve beğeni aldı. Nazan Kesal’ın yaptığı paylaşım sonrasında ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizinin milyonlarca hayranı bulunan Sevda’sı Nazan Kesal, yaptığı paylaşım sonrasında adeta herkesin ağzını açık bıraktı. Meğerse…



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