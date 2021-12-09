- 09 Ara 2021 - 11:28 G: 09 Ara 2021 - 12:03

Demet Özdemir Sosyal Medyayı Salladı! Instagram’ı Resmen İnletti, Ortalığı Karıştırdı! Yıllar Önce Yaşadığı O Olay…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den 8,9 şiddetinde deprem yaratacak sözler! Annesi hakkında öyle şeyler dedi ki, ağızları açık kaldı. Yıllar önce yapmış olduğu anlatırken; hem utanan hem de gülen Demet Özdemir, hayranlarını büyük şoka soktu! Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programa katılan Demet Özdemir, eski mesleği dansçılık hakkında skandal sözlere yer vermişti. Programda hayatı, geçmiş ive ilişkileri hakkında olay sözlere yer veren Demet Özdemir, “Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim; 'Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı' diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı. O yüzden açıklamadım. Bir şey yapmadığımın çok farkındayım. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım fakat kendimi çok kötü hissettim. Hemen zaten panik başlıyor, ne olduğunu bilmiyorum. O an küçülüyorsun. Çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise annesi hakkında şok sözlerde bulundu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Ara 2021 - 11:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık”
Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı!
Masterchef Yarışmasında Dilara Diskalifiye Edildi! Aynı Hatayı İki Kez Yapınca Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmadı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil” mask
Masterchef Yarışmasında Dilara Diskalifiye Edildi! Aynı Hatayı İki Kez Yapınca Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmadı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil”
Masterchef Pelin’den Şok Hasan Açıklaması! İsimleri Aşk Dedikodularına Karışmıştı, Her Şeyi İfşa Etti! Kimse Bunu Beklemiyordu! mask
Masterchef Pelin’den Şok Hasan Açıklaması! İsimleri Aşk Dedikodularına Karışmıştı, Her Şeyi İfşa Etti! Kimse Bunu Beklemiyordu!
Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Açıklandı! Şampiyon Tartışmaları Çığ Gibi Büyüyor! mask
Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Açıklandı! Şampiyon Tartışmaları Çığ Gibi Büyüyor!
İbrahim Tatlıses Sanal Linç Kurbanı Olmuştu, O Kurumdan Açıklama Geldi! Twitter’ı Sallamıştı... mask
İbrahim Tatlıses Sanal Linç Kurbanı Olmuştu, O Kurumdan Açıklama Geldi! Twitter’ı Sallamıştı...
Yasak Elma Dizisine Koronavirüs Şoku! Çekimler Durduruldu, Seyirci Şoke Oldu! Apar Topar Karantinaya Alındı! mask
Yasak Elma Dizisine Koronavirüs Şoku! Çekimler Durduruldu, Seyirci Şoke Oldu! Apar Topar Karantinaya Alındı!
Masterchef Kazanan Takım İfşa Edildi! Sinir Krizleri Yaşanacak, Delirecekler! Tüm Takım Potaya Bile Gidebilir! mask
Masterchef Kazanan Takım İfşa Edildi! Sinir Krizleri Yaşanacak, Delirecekler! Tüm Takım Potaya Bile Gidebilir!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Yüzleşme! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Ortalık Karıştı! Öyle Bir An Yaşandı Ki… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Yüzleşme! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Ortalık Karıştı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Hadise’den Şok Kaan Yıldırım Çıkışı! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! İlişkilerini Bitirmişlerdi… mask
Hadise’den Şok Kaan Yıldırım Çıkışı! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! İlişkilerini Bitirmişlerdi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kuruş Dizisinde Baybars’ın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Aras Bulut İynemli Şoku Yaşanıyor, Gümbür Gümbür Gelecek! Ağızlar Resmen Açık Kaldı! mask
Üç Kuruş Dizisinde Baybars’ın Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Aras Bulut İynemli Şoku Yaşanıyor, Gümbür Gümbür Gelecek! Ağızlar Resmen Açık Kaldı!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! İçine Bir Şey Giymedi, Görenleri Eritti! Eski Halinden Eser Bile Kalmadı, Nefesler Kesildi! “Yandık Be Yandık”
Sadakatsiz Dizisinde İpler Koptu, Her Şey Bitti! Derin Yapıştı Kaldı, Herkesin İçerisinde Rezil Oldu! Yüzünü Çeviren Çevirene… “Sonunda Be” mask
Sadakatsiz Dizisinde İpler Koptu, Her Şey Bitti! Derin Yapıştı Kaldı, Herkesin İçerisinde Rezil Oldu! Yüzünü Çeviren Çevirene… “Sonunda Be”
Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Sergen’den Skandal Sözler! Yerden Yere Vurdu, Şeflerin Önünde Rencide Etti! Çıkışta Birbirine Girdiler, Ortalık Karıştı!
Türkiye’de En Korkulan Siyasetçi Araştırması: Meğer Seçmen Meral Akşener'den... mask
Türkiye’de En Korkulan Siyasetçi Araştırması: Meğer Seçmen Meral Akşener'den...
Masterchef Yarışmasında Dilara Diskalifiye Edildi! Aynı Hatayı İki Kez Yapınca Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmadı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil” mask
Masterchef Yarışmasında Dilara Diskalifiye Edildi! Aynı Hatayı İki Kez Yapınca Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmadı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status