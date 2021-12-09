Demet Özdemir Sosyal Medyayı Salladı! Instagram’ı Resmen İnletti, Ortalığı Karıştırdı! Yıllar Önce Yaşadığı O Olay…

Kısa bir süre önce İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programa katılan Demet Özdemir, eski mesleği dansçılık hakkında skandal sözlere yer vermişti. Programda hayatı, geçmiş ive ilişkileri hakkında olay sözlere yer veren Demet Özdemir, “Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim; 'Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı' diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı. O yüzden açıklamadım. Bir şey yapmadığımın çok farkındayım. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım fakat kendimi çok kötü hissettim. Hemen zaten panik başlıyor, ne olduğunu bilmiyorum. O an küçülüyorsun. Çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise annesi hakkında şok sözlerde bulundu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!