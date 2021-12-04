04 Ara 2021 - 14:11 Güncelleme: 04 Ara 2021 - 14:15
Pınar Deniz’in Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü! Akıllardan Geçmedi ama Gerçekler Şoke Etti! Evlilik Arifesinde Ayrılmışlardı…
Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren ünlü yıldız Pınar Deniz’in eski sevgilisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren ünlü yıldız Pınar Deniz’in eski sevgilisi öyle bir isim çıktı ki… Milyonlarca hayran kitlesine ulaşan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar on binlerce beğeni ve yorum alan Pınar Deniz’in eski aşkı meğerse…
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04 Ara 2021 - 14:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.