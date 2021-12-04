- 04 Ara 2021 - 14:11 G: 04 Ara 2021 - 14:15

Pınar Deniz’in Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü! Akıllardan Geçmedi ama Gerçekler Şoke Etti! Evlilik Arifesinde Ayrılmışlardı…

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren ünlü yıldız Pınar Deniz’in eski sevgilisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren ünlü yıldız Pınar Deniz’in eski sevgilisi öyle bir isim çıktı ki… Milyonlarca hayran kitlesine ulaşan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar on binlerce beğeni ve yorum alan Pınar Deniz’in eski aşkı meğerse…


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04 Ara 2021 - 14:11 - Magazin

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