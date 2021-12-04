- 04 Ara 2021 - 14:55 G: 04 Ara 2021 - 15:13

Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Kafayı Duvarlara Sürtecek! “Yazıklar Olsun” Elleriyle Teslim Etti, Sonu Ölüm Oldu! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Selin resmen ayrılıyor! Mesut yaptığının bedelini duvarlara kafasını sürterek ödeyecek! Sevdiği kadını elleriyle ölüme götüren Mesut’a, son bölümde binlerce tepki geldi ve “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundular! Sonu ölüm olan Selin’in ise sevenleri adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi birbirinden güçlü oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Elleriyle Selin’i bırakan ve ölüme doğru yürüten Mesut ise resmen kafayı yedi. Sevdiği kadını tehlikeli adamlara bırakan Mesut’a ise “Yazıklar olsun” yorumlarını yaptılar. Peki, Arka Sokaklar dizisinde Selin karakterine hayat veren Oya Akar diziden ayrılacak mı?

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04 Ara 2021 - 14:55 Ankara- Yaşam

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