Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Kafayı Duvarlara Sürtecek! “Yazıklar Olsun” Elleriyle Teslim Etti, Sonu Ölüm Oldu! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Selin resmen ayrılıyor! Mesut yaptığının bedelini duvarlara kafasını sürterek ödeyecek! Sevdiği kadını elleriyle ölüme götüren Mesut’a, son bölümde binlerce tepki geldi ve “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundular! Sonu ölüm olan Selin’in ise sevenleri adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi birbirinden güçlü oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Elleriyle Selin’i bırakan ve ölüme doğru yürüten Mesut ise resmen kafayı yedi. Sevdiği kadını tehlikeli adamlara bırakan Mesut’a ise “Yazıklar olsun” yorumlarını yaptılar. Peki, Arka Sokaklar dizisinde Selin karakterine hayat veren Oya Akar diziden ayrılacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.