- 04 Ara 2021 - 15:55 G: 04 Ara 2021 - 16:10

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! Bacaklarını Sergiledi, Alev Alev Yaktı…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’ten nefes kesen pozlar arka arkaya geldi. Kalça dekoltesi veren başarılı oyuncu, hırkasıyla bunu her ne kadar kapatmaya çalışsa bile başaramadı ve hayranlarını adeta cayır cayır yaktı! Bacaklarını sergileyen Burcu Özberk, son paylaşımıyla şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

İlhan Şen, Melisa Döngel, Burak Yörük gibi birbirinden başarılı isimlerle başrol paylaşan Burcu Özberk, adını da her geçen gün büyütüyor. Hande Erçel’le birlikte Güneşin Kızları isimli dizide yer alarak adını duyuran ve birçok yapımda yer alan Burcu Özberk, şimdilerde ise Aşk Mantık İntikam dizisinde boy gösteriyor. Sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, son paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Ara 2021 - 15:55 Ankara- Yaşam

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