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04 Ara 2021 - 15:55

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! Bacaklarını Sergiledi, Alev Alev Yaktı…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’ten nefes kesen pozlar arka arkaya geldi. Kalça dekoltesi veren başarılı oyuncu, hırkasıyla bunu her ne kadar kapatmaya çalışsa bile başaramadı ve hayranlarını adeta cayır cayır yaktı! Bacaklarını sergileyen Burcu Özberk, son paylaşımıyla şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…