- 04 Ara 2021 - 16:26 G: 04 Ara 2021 - 16:44

Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen’e torpil yapıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi Acun Medya’nın olaya el attığını dile getirirken; “3 – 5 güne diskalifiyesi verilir böyle konuşulursa” yorumlarında bulundular. Instagram’ın konuştuğu bu iddia, ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümlerinde skandal bir olay ortaya çıktı. 1 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelen yarışmada Mavi takım oyunu kaybetmiş ve Sergen, Hasan ve Araz dokunulmazlık için savaş verişti. Ocak, fırın ya da başka bir pişirme tekniği olmadan sadece suda haşlama yaparak yemeklerini çıkartmaya çalıştılar. Yemeklerini tek tek sunan yarışmacılar, gündeme bomba gibi düşerken; Sergen’e torpil iddiaları ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Ara 2021 - 16:26 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Kavga, Gürültü, Kaos! Ağızlar Resmen Açık Kaldı, Dengeler Değişti! “Bir Daha Bana Bu Kelimeyi Kullanma” mask
Masterchef’te Kavga, Gürültü, Kaos! Ağızlar Resmen Açık Kaldı, Dengeler Değişti! “Bir Daha Bana Bu Kelimeyi Kullanma”
Acun Ilıcalı Sinir Krizi Geçirecek, Delirecek! Pelin Zaman’ın Sevgilisi Eleneni İfşaladı, Ortalık Karıştı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşulan Pelin Zaman’ın… mask
Acun Ilıcalı Sinir Krizi Geçirecek, Delirecek! Pelin Zaman’ın Sevgilisi Eleneni İfşaladı, Ortalık Karıştı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşulan Pelin Zaman’ın…
Masterchef Tahsin'in Boyu Kaç Cm? Tahsin Küçük Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Masterchef Tahsin'in Boyu Kaç Cm? Tahsin Küçük Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu! Neler Oluyor?
Masterchef Hasan İçin Hayat Durdu, Dünkü Bölümde Acı Haberi Aldı! Gözleri Dolup Durmuştu, Sebebi Belli Oldu! Meğer Başına Gelen… mask
Masterchef Hasan İçin Hayat Durdu, Dünkü Bölümde Acı Haberi Aldı! Gözleri Dolup Durmuştu, Sebebi Belli Oldu! Meğer Başına Gelen…
Masterchef Burcu’dan Fizik Şov! İncecik Belini, Transparan Kıyafetiyle Gösterdi! Öpüşme Görüntüleri Olay Olmuştu, Son Hali… mask
Masterchef Burcu’dan Fizik Şov! İncecik Belini, Transparan Kıyafetiyle Gösterdi! Öpüşme Görüntüleri Olay Olmuştu, Son Hali…
Masterchef Esra Erol’a Döndü! Aşık Olan Olana, Şimdi de O İsimler Aşklarını Belgelediler! “Bu Ne Böyle” mask
Masterchef Esra Erol’a Döndü! Aşık Olan Olana, Şimdi de O İsimler Aşklarını Belgelediler! “Bu Ne Böyle”
Masterchef’te Elenen İsim İfşa Oldu! O İsmin Hayatı Durdu, 83 Milyon Önünde… “Sonunda Kurtulduk!” Davul Zurna Tutuldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Elenen İsim İfşa Oldu! O İsmin Hayatı Durdu, 83 Milyon Önünde… “Sonunda Kurtulduk!” Davul Zurna Tutuldu! Neler Oluyor?
Masterchef Dilara’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Mini Elbisesiyle Sergen’i Delirtti! “Bu Kadarı da Pes” Alev Alev Yaktı, Sergen Kafasını Duvarlara… mask
Masterchef Dilara’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Mini Elbisesiyle Sergen’i Delirtti! “Bu Kadarı da Pes” Alev Alev Yaktı, Sergen Kafasını Duvarlara…
MasterChef 2021 Full İzle! 2 Aralık 2021 MasterChef 126. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 2 Aralık 2021 MasterChef 126. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! Bacaklarını Sergiledi, Alev Alev Yaktı… mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! Bacaklarını Sergiledi, Alev Alev Yaktı…
Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak! mask
Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak!
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Kafayı Duvarlara Sürtecek! “Yazıklar Olsun” Elleriyle Teslim Etti, Sonu Ölüm Oldu! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Kafayı Duvarlara Sürtecek! “Yazıklar Olsun” Elleriyle Teslim Etti, Sonu Ölüm Oldu! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bornozlu Paylaşım! Jakuzi Önünde Verdiği Pozlar Nefesleri Kesti! Çağatay’ın Aşık Olma Sebebi Ortaya Çıktı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bornozlu Paylaşım! Jakuzi Önünde Verdiği Pozlar Nefesleri Kesti! Çağatay’ın Aşık Olma Sebebi Ortaya Çıktı!
Pınar Deniz’in Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü! Akıllardan Geçmedi ama Gerçekler Şoke Etti! Evlilik Arifesinde Ayrılmışlardı… mask
Pınar Deniz’in Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü! Akıllardan Geçmedi ama Gerçekler Şoke Etti! Evlilik Arifesinde Ayrılmışlardı…
Demet Özdemir’den 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Sözler! Annesi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Meğer Yıllar Önce… mask
Demet Özdemir’den 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Sözler! Annesi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Meğer Yıllar Önce…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı, Kimse Tahmin Edemedi! Çukur’un Yıldızı… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı, Kimse Tahmin Edemedi! Çukur’un Yıldızı…
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Alev Alev Yaktı! “Yapma Şunu Bize” mask
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Alev Alev Yaktı! “Yapma Şunu Bize”
Erkan Petekkaya’dan Acı Haber Geldi! Delikanlı Sadi Hastanelik Oldu, Apar Topar Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor? mask
Erkan Petekkaya’dan Acı Haber Geldi! Delikanlı Sadi Hastanelik Oldu, Apar Topar Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışması Sonrası Düğün Var! Evlenme Teklifi İfşalandı, Ortalık Karıştı! Yarışmadan Çekildiği Konuşuluyordu, Perde Arkası Aralandı! mask
Masterchef Yarışması Sonrası Düğün Var! Evlenme Teklifi İfşalandı, Ortalık Karıştı! Yarışmadan Çekildiği Konuşuluyordu, Perde Arkası Aralandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status