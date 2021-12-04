Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümlerinde skandal bir olay ortaya çıktı. 1 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelen yarışmada Mavi takım oyunu kaybetmiş ve Sergen, Hasan ve Araz dokunulmazlık için savaş verişti. Ocak, fırın ya da başka bir pişirme tekniği olmadan sadece suda haşlama yaparak yemeklerini çıkartmaya çalıştılar. Yemeklerini tek tek sunan yarışmacılar, gündeme bomba gibi düşerken; Sergen’e torpil iddiaları ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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