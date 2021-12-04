Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen’e torpil yapıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi Acun Medya’nın olaya el attığını dile getirirken; “3 – 5 güne diskalifiyesi verilir böyle konuşulursa” yorumlarında bulundular. Instagram’ın konuştuğu bu iddia, ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümlerinde skandal bir olay ortaya çıktı. 1 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelen yarışmada Mavi takım oyunu kaybetmiş ve Sergen, Hasan ve Araz dokunulmazlık için savaş verişti. Ocak, fırın ya da başka bir pişirme tekniği olmadan sadece suda haşlama yaparak yemeklerini çıkartmaya çalıştılar. Yemeklerini tek tek sunan yarışmacılar, gündeme bomba gibi düşerken; Sergen’e torpil iddiaları ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.