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04 Ara 2021 - 16:55

Sadakatsiz’in Akılsız Derin’i ve Yasak Elma’nın Pis Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz ve Fox TV ekranlarının entrika dolu dizilerinden biri olan Yasak Elma oyuncuları resmen pişti. İki sevilmeyen karakterinin aynı kıyafetleri giymesi ise seyirciyi şoke etti. Birçok kişi ise bu duruma “Akılsız Derin ve Pis Kumru aynı şeyleri bulup nasıl giydiler” yorumlarını dile getirdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…