Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! !
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star kadrosu cayır cayır yanıyor. Eski aşkların, kavgaların ve hastanelik olayların arka arkaya yaşanacağı Survivor All Star kadrosunda herkesin birbirine kanlı bıçaklı düşman olduğu da gözlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı resmen açıkladı!
Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı kadroyu açıklayacağını duyurmuştu. Bunun yanında Acun Ilıcalı, “Son 3 yıldan beri All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak” sözlerini dile getirmiş ve kadrodan ufak bir bilgi vermişti. Şimdi ise asıl kadro ve yedek yarışmacılar resmen ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.