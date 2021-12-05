Alişan’ın Eşi Buse Varol Yüzüğü Çıkarıp Attı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Buse Varol’dan Şok Paylaşım Geldi! Minileri Giymeye Başlamıştı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, yüzüğü çıkarıp attı. Alişan’la evliliklerini gösteren yüzüğünü çıkaran Buse Varol, yeniden boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Kısa bir süre öncede çiftin boşanacakları yönünde haberler çıkınca ikili anında canlı yayın bağlantısı yapmış ve açıklamada bulunmuştu. Şimdi ise…
Kıskanç bir eş olduğu bilinen Alişan’a karşın minili ve dekolteli kıyafetler giyen Buse Varol, Alişan’la olan paylaşımlarını da sosyal medyadan kaldırmıştı. Alişan ise Buse Varol’la daha az paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. İkilinin evliliklerini toplamak için tatillere çıktığı ise görülmüştü. Şimdi ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.