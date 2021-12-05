Alişan’ın Eşi Buse Varol Yüzüğü Çıkarıp Attı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Buse Varol’dan Şok Paylaşım Geldi! Minileri Giymeye Başlamıştı…

Kıskanç bir eş olduğu bilinen Alişan’a karşın minili ve dekolteli kıyafetler giyen Buse Varol, Alişan’la olan paylaşımlarını da sosyal medyadan kaldırmıştı. Alişan ise Buse Varol’la daha az paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. İkilinin evliliklerini toplamak için tatillere çıktığı ise görülmüştü. Şimdi ise…

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