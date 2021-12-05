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05 Ara 2021 - 10:39

Camdaki Kız Dizisinde Kardeş Kavgası! Nalan Yanlış Kişiyle Evlendiği, Fena Patladı! Devran Tersine Dönüyor! Neler Olacak Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde kardeş kavgası! Nalan’ın yanlış kişiyle evlendiği resmen ortaya çıktı. Muzo ise fena patladı! Ailenin en akıllı çocuğunun böyle bir şey yapması ise devranın tersine döndüğünü gösterdi. Yeni bölümde bombalar arka arkaya patlarken; Koroğlu ailesinde büyük sorunların çıktığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…