Camdaki Kız Dizisinde Kardeş Kavgası! Nalan Yanlış Kişiyle Evlendiği, Fena Patladı! Devran Tersine Dönüyor! Neler Olacak Neler…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde kardeş kavgası! Nalan’ın yanlış kişiyle evlendiği resmen ortaya çıktı. Muzo ise fena patladı! Ailenin en akıllı çocuğunun böyle bir şey yapması ise devranın tersine döndüğünü gösterdi. Yeni bölümde bombalar arka arkaya patlarken; Koroğlu ailesinde büyük sorunların çıktığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hayat hikayesinden alınmış olan Camdaki Kız dizisinin kadrosunda ise Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her bölümde yeni bir sırrın ortaya çıktığı Camdaki Kız dizisinde büyük düğümün çözülmesine çok az kaldı! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.