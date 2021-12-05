- 05 Ara 2021 - 10:39 G: 05 Ara 2021 - 10:43

Camdaki Kız Dizisinde Kardeş Kavgası! Nalan Yanlış Kişiyle Evlendiği, Fena Patladı! Devran Tersine Dönüyor! Neler Olacak Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde kardeş kavgası! Nalan’ın yanlış kişiyle evlendiği resmen ortaya çıktı. Muzo ise fena patladı! Ailenin en akıllı çocuğunun böyle bir şey yapması ise devranın tersine döndüğünü gösterdi. Yeni bölümde bombalar arka arkaya patlarken; Koroğlu ailesinde büyük sorunların çıktığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hayat hikayesinden alınmış olan Camdaki Kız dizisinin kadrosunda ise Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her bölümde yeni bir sırrın ortaya çıktığı Camdaki Kız dizisinde büyük düğümün çözülmesine çok az kaldı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Ara 2021 - 10:39 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?
Elkızı Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 4 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Elkızı Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 4 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 4 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 4 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 31. Bölüm Full İzle? 4 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 31. Bölüm Full İzle? 4 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 3 Aralık 2021 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 3 Aralık 2021 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisinde 8,9 Şiddetinde Deprem! Ilgaz İçin Hayat Durdu, Yaşadıkları Mide Bulandırdı! “Artık Bitti!” Meğer Perde Arkasında… mask
Yargı Dizisinde 8,9 Şiddetinde Deprem! Ilgaz İçin Hayat Durdu, Yaşadıkları Mide Bulandırdı! “Artık Bitti!” Meğer Perde Arkasında…
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı!
Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak! mask
Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak!
Benim Hayatım 6. Bölüm Full İzle! 9 Aralık 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Hayatım 6. Bölüm Full İzle! 9 Aralık 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
O Ses Türkiye 4 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 10. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
O Ses Türkiye 4 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 10. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yüzüğü Çıkarıp Attı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Buse Varol’dan Şok Paylaşım Geldi! Minileri Giymeye Başlamıştı… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yüzüğü Çıkarıp Attı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Buse Varol’dan Şok Paylaşım Geldi! Minileri Giymeye Başlamıştı…
Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı! mask
Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı!
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Aşklar, Kavgalar, Hastaneler… Herkes Birbirine Kanlı Bıçaklı Düşman! Acun Ilıcalı Açıkladı… mask
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Aşklar, Kavgalar, Hastaneler… Herkes Birbirine Kanlı Bıçaklı Düşman! Acun Ilıcalı Açıkladı…
Saadet Özsırkıntı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı Kaç Yaşında, Nereli? Ne Kadar Kazanıyor? mask
Saadet Özsırkıntı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı Kaç Yaşında, Nereli? Ne Kadar Kazanıyor?
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu O Ses Türkiye'ye Yıllar Önce Katılmış! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! mask
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu O Ses Türkiye'ye Yıllar Önce Katılmış! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı!
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti
Oğuzhan Koç İle Demet Özdemir Boy Ve Kiloları Bakın Ne Kadarmış? Gerçeği Duyan İnanamadı! mask
Oğuzhan Koç İle Demet Özdemir Boy Ve Kiloları Bakın Ne Kadarmış? Gerçeği Duyan İnanamadı!
Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Bakanlar Alev Alev... mask
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Bakanlar Alev Alev...
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı! Çukur’un Yıldızı… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı! Çukur’un Yıldızı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yüzüğü Çıkarıp Attı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Buse Varol’dan Şok Paylaşım Geldi! Minileri Giymeye Başlamıştı… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yüzüğü Çıkarıp Attı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Buse Varol’dan Şok Paylaşım Geldi! Minileri Giymeye Başlamıştı…
Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı! mask
Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı!
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Aşklar, Kavgalar, Hastaneler… Herkes Birbirine Kanlı Bıçaklı Düşman! Acun Ilıcalı Açıkladı… mask
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Aşklar, Kavgalar, Hastaneler… Herkes Birbirine Kanlı Bıçaklı Düşman! Acun Ilıcalı Açıkladı…
Saadet Özsırkıntı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı Kaç Yaşında, Nereli? Ne Kadar Kazanıyor? mask
Saadet Özsırkıntı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı Kaç Yaşında, Nereli? Ne Kadar Kazanıyor?
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu O Ses Türkiye'ye Yıllar Önce Katılmış! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! mask
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu O Ses Türkiye'ye Yıllar Önce Katılmış! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı!
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status