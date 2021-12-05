Seren Serengil’den Kahreden Acı Haber Geldi! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, Görenler Gözyaşlarını Tutamadı! Neler Oluyor?

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programında; “Boyum 1.67'ydi,1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye. İnanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede dumping sendromu diye bir şey var. "Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasınz, yayına nasıl çıkıyorsunuz?' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az beş-altı kere tuvalete gidiyorum. "Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor, beyne, kalbime kan gitmiyor; nefes alamıyorum” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise skandal açıklamalara yer verdi!

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