Fahriye Evcen’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı, Götürdü! Deri Pantolonuyla…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hem Maria, hem de Akça Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, güzelliğiyle de gündemden düşmek nedir bilmiyor. Yeni dizisi için çalışmalarını ve sosyal hayatını Instagram hesabından paylaşım yaparak gösteren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı. İşte Fahriye Evcen’den gelen o paylaşım…

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