Fahriye Evcen’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı, Götürdü! Deri Pantolonuyla…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’den fizik şov! Vücuduna yapışan kıyafetleriyle akılları başlardan alıp götüren başarılı oyuncu, deri pantolonuyla alev alev yaktı. Düzgün fiziğini bir kez daha gösteren güzel oyuncu Fahriye Evcen, gündeme bomba gibi düştü. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hem Maria, hem de Akça Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, güzelliğiyle de gündemden düşmek nedir bilmiyor. Yeni dizisi için çalışmalarını ve sosyal hayatını Instagram hesabından paylaşım yaparak gösteren başarılı oyuncu Fahriye Evcen, dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı. İşte Fahriye Evcen’den gelen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.