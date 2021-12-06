ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 6 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su altyapı çalışmalarının ortaya çıkardığı su kesintileri haftanın ilk gününde de etkisini gösteriyor. Bu kesintilerden etkilenip, etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 6 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 6 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…