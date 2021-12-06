Hadise’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fitliğini Kanıtladı, Sıcakları Bastırdı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Bu Ne Güzellik”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den fizik şov! Giymiş olduğu haki renk elbisesiyle fitliğini konuşturan başarılı şarkıcı, sıcakları bastırdı. Güzelliğiyle milyonları etkisi altına alan Hadise’ye ise bir bakan bir daha baktı, bir daha baktı. “Bu ne güzellik” yorumlarını arka arkaya alan Hadise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi girdi. Peki, neler oluyor?
O Ses Türkiye’den ayrıldıktan sonra kendi işine yönelen ve bir marka kuran Hadise, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Her geçen gün kendisini geliştiren ve farklılıklar katan Hadise, dün akşam gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni için giydiği kıyafetle akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.