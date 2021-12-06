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06 Ara 2021 - 09:58

Hadise’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fitliğini Kanıtladı, Sıcakları Bastırdı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Bu Ne Güzellik”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den fizik şov! Giymiş olduğu haki renk elbisesiyle fitliğini konuşturan başarılı şarkıcı, sıcakları bastırdı. Güzelliğiyle milyonları etkisi altına alan Hadise’ye ise bir bakan bir daha baktı, bir daha baktı. “Bu ne güzellik” yorumlarını arka arkaya alan Hadise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi girdi. Peki, neler oluyor?