Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef yerden yere vurdu! Stüdyodan kovan Mehmet Şef, 83 milyon önünde resmen rezil etti! O hatasını affetmeyen Mehmet Şef, anında hamlede bulundu ve sonunu getirdi. Utançtan yüzünü kapatan Dilara ise çaresiz yarışmadan çıkmak zorunda kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Elenen ismin ortaya çıktığı Masterchef yarışması herkesi ters köşeye yatırdı. Somer Şefin imza yemeklerinden birini yapmaya çalışan Safanur, Tahsin ve Görkem’e ise yukarıdan müdahale gelince; Mehmet Şef çileden çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.