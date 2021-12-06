- 06 Ara 2021 - 10:26 G: 06 Ara 2021 - 10:37

Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef yerden yere vurdu! Stüdyodan kovan Mehmet Şef, 83 milyon önünde resmen rezil etti! O hatasını affetmeyen Mehmet Şef, anında hamlede bulundu ve sonunu getirdi. Utançtan yüzünü kapatan Dilara ise çaresiz yarışmadan çıkmak zorunda kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Elenen ismin ortaya çıktığı Masterchef yarışması herkesi ters köşeye yatırdı. Somer Şefin imza yemeklerinden birini yapmaya çalışan Safanur, Tahsin ve Görkem’e ise yukarıdan müdahale gelince; Mehmet Şef çileden çıktı! Peki, neler oluyor?

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06 Ara 2021 - 10:26 Ankara- Yaşam

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