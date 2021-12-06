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06 Ara 2021 - 10:26

Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef yerden yere vurdu! Stüdyodan kovan Mehmet Şef, 83 milyon önünde resmen rezil etti! O hatasını affetmeyen Mehmet Şef, anında hamlede bulundu ve sonunu getirdi. Utançtan yüzünü kapatan Dilara ise çaresiz yarışmadan çıkmak zorunda kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…