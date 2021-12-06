06 Ara 2021 - 11:14 Güncelleme: 06 Ara 2021 - 11:15
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Boşanma Açıklaması! Yüzüğünü Çıkartmıştı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Artık Bitti, Son Noktayı Koydu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, boşanma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. Buse Varol’dan ise bu iddialara nokta koyacak ve bitirecek açıklama geldi. Yüzüğünü çıkarttığı ve öyle poz verdiği gündem olan Buse Varol, öyle bir şey dedi ki…
Kısa bir süre önce bir törene katılan Buse Varol’un mini kıyafetleri gündeme düşmüştü fakat hayranları elinde yüzüğünün olmadığını fark etmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.