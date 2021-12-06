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06 Ara 2021 - 11:14

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Boşanma Açıklaması! Yüzüğünü Çıkartmıştı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Artık Bitti, Son Noktayı Koydu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, boşanma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. Buse Varol’dan ise bu iddialara nokta koyacak ve bitirecek açıklama geldi. Yüzüğünü çıkarttığı ve öyle poz verdiği gündem olan Buse Varol, öyle bir şey dedi ki…