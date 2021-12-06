- 06 Ara 2021 - 11:14 G: 06 Ara 2021 - 11:15

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Boşanma Açıklaması! Yüzüğünü Çıkartmıştı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Artık Bitti, Son Noktayı Koydu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, boşanma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti. Buse Varol’dan ise bu iddialara nokta koyacak ve bitirecek açıklama geldi. Yüzüğünü çıkarttığı ve öyle poz verdiği gündem olan Buse Varol, öyle bir şey dedi ki…

Kısa bir süre önce bir törene katılan Buse Varol’un mini kıyafetleri gündeme düşmüştü fakat hayranları elinde yüzüğünün olmadığını fark etmişti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Ara 2021 - 11:14 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak! mask
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak!
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu! mask
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu!
Hadise’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fitliğini Kanıtladı, Sıcakları Bastırdı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Bu Ne Güzellik” mask
Hadise’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fitliğini Kanıtladı, Sıcakları Bastırdı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Bu Ne Güzellik”
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor?
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! ! mask
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor?
Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem… mask
Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem…
Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Çekimler Durdu, Güvenlik Müdahale Etti! Acun Medyada Büyük Skandal… mask
Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Çekimler Durdu, Güvenlik Müdahale Etti! Acun Medyada Büyük Skandal…
Survivor Ayşe’den Skandal Değişim! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Öyle Bir İşlem Yaptırdı Ki, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’den Skandal Değişim! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Öyle Bir İşlem Yaptırdı Ki, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…
Kadir Ezildi’den Şok Sözler! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Çocukluğunda… “Yazıklar Olsun” mask
Kadir Ezildi’den Şok Sözler! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Çocukluğunda… “Yazıklar Olsun”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MEB Personeli, Bakan Özer'in Soru Önergesini Cevaplamasını Bekliyor! Engelli Personelin Umudu Mahmut Özer'de! mask
MEB Personeli, Bakan Özer'in Soru Önergesini Cevaplamasını Bekliyor! Engelli Personelin Umudu Mahmut Özer'de!
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak! mask
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak!
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu! mask
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu!
Hadise’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fitliğini Kanıtladı, Sıcakları Bastırdı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Bu Ne Güzellik” mask
Hadise’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fitliğini Kanıtladı, Sıcakları Bastırdı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Bu Ne Güzellik”
6 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
6 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status