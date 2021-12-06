Sadakatsiz’in Derin’den Fizik Şov! Öyle Bir Şey Giydi Ki, Alev Alev Yaktı! Vücuduna Yapıştı, Açıldıkça Açıldı! “Ne Yapıyorsunuz Derin Hanım?”

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerle paylaşan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisiyle birlikte gözlerde büyümeye başlamıştı. Her paylaşımı olay yaratan Melis Sezen, dün akşam düzenlenen ödül töreninde ise gözleri üzerine topladı. Heyecandan konuşmayan ve iki lafı bir araya getiremeyen Melis Sezen’in samimiyeti ve çekiciliği ise gündeme bomba gibi düştü. Yoğun göğüs dekolteli, iç çamaşırsız ve üzerine yapışan beyaz kıyafetiyle…

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