- 06 Ara 2021 - 11:38 G: 06 Ara 2021 - 11:40

Sadakatsiz’in Derin’den Fizik Şov! Öyle Bir Şey Giydi Ki, Alev Alev Yaktı! Vücuduna Yapıştı, Açıldıkça Açıldı! “Ne Yapıyorsunuz Derin Hanım?”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’den fizik şov! Öyle bir kıyafet tercihinde bulundu ki, resmen alev alev yaktı! Vücuduna yapışan beyaz elbisesiyle nefesleri kesen Melis Sezen, göğüs dekoltesiyle şoke etti. İç çamaşırı giymeyen güzel isme “Ne yapıyorsunuz Derin Hanım” yorumları arka arkaya geldi. İşte merak edilenler…

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerle paylaşan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisiyle birlikte gözlerde büyümeye başlamıştı. Her paylaşımı olay yaratan Melis Sezen, dün akşam düzenlenen ödül töreninde ise gözleri üzerine topladı. Heyecandan konuşmayan ve iki lafı bir araya getiremeyen Melis Sezen’in samimiyeti ve çekiciliği ise gündeme bomba gibi düştü. Yoğun göğüs dekolteli, iç çamaşırsız ve üzerine yapışan beyaz kıyafetiyle…

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06 Ara 2021 - 11:38 Ankara- Yaşam

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