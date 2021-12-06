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06 Ara 2021 - 20:03

Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Olayın Sır Perdesi Aralandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’den kıskançlık krizleri! Kısa bir süre önce Doktor Hülya, Masterchef Hasan Biltekin’e resti çekmiş ve takipten çıkmıştı. Sevgilisini takipten çıkan Doktor Hülya, aylardır açmadığı profilini ise açmıştı. Hasan Biltekin’in Doktor Hülya’sını aldattığı konuşulmuştu ama perde arkası resmen ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?