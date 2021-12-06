- 06 Ara 2021 - 20:03

Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Olayın Sır Perdesi Aralandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’den kıskançlık krizleri! Kısa bir süre önce Doktor Hülya, Masterchef Hasan Biltekin’e resti çekmiş ve takipten çıkmıştı. Sevgilisini takipten çıkan Doktor Hülya, aylardır açmadığı profilini ise açmıştı. Hasan Biltekin’in Doktor Hülya’sını aldattığı konuşulmuştu ama perde arkası resmen ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışması her bölümünde heyecanı artırmaya devam ediyor. “Dünyanın en zorlu yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’in dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise Safanur elenen isim olmuştu. Hayallerine veda eden Safanur, gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Ara 2021 - 20:03 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef 2021 Full İzle! 6 Aralık 2021 MasterChef 123. Bölüm Youtube Tek Parça İzle! MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu mask
MasterChef 2021 Full İzle! 6 Aralık 2021 MasterChef 123. Bölüm Youtube Tek Parça İzle! MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu
Masterchef Yarışmasına Veda Eden İsim Belli Oldu! Somer Şef Dayanamadı, İlk Kez Böyle Ağladı! Seyirciler Kilitlendi Kaldı! mask
Masterchef Yarışmasına Veda Eden İsim Belli Oldu! Somer Şef Dayanamadı, İlk Kez Böyle Ağladı! Seyirciler Kilitlendi Kaldı!
Masterchef Mehmet Şef ve Dilara Akraba Çıktı! Torpil İddiaları Güçlendi, Ortalık Karıştı! Diskalifiye Şoku Arka Arkaya Geldi! Sır Gibi Saklanıyordu… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Dilara Akraba Çıktı! Torpil İddiaları Güçlendi, Ortalık Karıştı! Diskalifiye Şoku Arka Arkaya Geldi! Sır Gibi Saklanıyordu…
Masterchef Safanur’un Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Somer Şef İşlemleri Başlattı! Şampiyon Olamadı Ama Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor? mask
Masterchef Safanur’un Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Somer Şef İşlemleri Başlattı! Şampiyon Olamadı Ama Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor?
Masterchef Safanur’dan Bomba Açıklama! Elenir Elenmez Öyle Şeyler Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Acun Medya… mask
Masterchef Safanur’dan Bomba Açıklama! Elenir Elenmez Öyle Şeyler Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Acun Medya…
Masterchef Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Bu Hafta Kıyamet Kopacak, Ortalık İnleyecek! Öyle Bir İsim Kazandı Ki, Seyirci Kriz Geçirecek! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Bu Hafta Kıyamet Kopacak, Ortalık İnleyecek! Öyle Bir İsim Kazandı Ki, Seyirci Kriz Geçirecek! Neler Oluyor?
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak! mask
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak!
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu! mask
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu!
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor?
MasterChef 2021 Full İzle! 5 Aralık 2021 MasterChef 127. Bölüm Canlı İzle! Masterchef kim elendi, İşte Elenen O İsim... mask
MasterChef 2021 Full İzle! 5 Aralık 2021 MasterChef 127. Bölüm Canlı İzle! Masterchef kim elendi, İşte Elenen O İsim...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Melis Sezen Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Altın Kelebek Ödülü Alan Melis Sezen’in Memleketi… mask
Melis Sezen Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Altın Kelebek Ödülü Alan Melis Sezen’in Memleketi…
Hangi Burç Ailesine Çok Önem Verir? İşte Anne – Babası Çok Bağlı Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Ailesine Çok Önem Verir? İşte Anne – Babası Çok Bağlı Olan Burçlar…
Berkay Ateş'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Voleybolcu Sevgilisi Simge Aköz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Berkay Ateş'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Voleybolcu Sevgilisi Simge Aköz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Altın Kelebek Ödülü Alan Nazlı Çelik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nazlı Çelik’in Memleketi… mask
Altın Kelebek Ödülü Alan Nazlı Çelik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nazlı Çelik’in Memleketi…
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama... mask
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama...
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status