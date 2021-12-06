Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! İstenen 1 milyon Euro Bulması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterhef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef boşanamıyor! Kısa bir süre önce eşi Tuğçe Demirbilek Zanna ile boşanma kararı alan Danilo Şef’in eşi Tuğçe Demirbilek Zanna öyle bir şey istedi ki, karşılanması için Karun kadar zengin olmak gerekiyor! Mahkeme duvarlarının üstlerine geleceği konuşulan ikili, dengeleri değiştirdi. İşte “yok artık” dedirten o olay!
Kısa bir süre önce sosyal medyada Tuğçe Demirbilek Zanna ve Danilo Şef birbirleriyle paylaşımlarını tamamen durdurmuştu. İkilinin boşanacakları gündeme gelince ikili sessiz kalmamış ve sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Şimdi ise ikili arasında skandal olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.