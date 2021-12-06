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06 Ara 2021 - 12:32

Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! Öyle Bir Şey İstendi Ki, Karşılaması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterhef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef boşanamıyor! Kısa bir süre önce eşi Tuğçe Demirbilek Zanna ile boşanma kararı alan Danilo Şef’in eşi Tuğçe Demirbilek Zanna öyle bir şey istedi ki, karşılanması için Karun kadar zengin olmak gerekiyor! Mahkeme duvarlarının üstlerine geleceği konuşulan ikili, dengeleri değiştirdi. İşte “yok artık” dedirten o olay!