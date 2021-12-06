- 06 Ara 2021 - 12:32 G: 06 Ara 2021 - 12:37

Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! Öyle Bir Şey İstendi Ki, Karşılaması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterhef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef boşanamıyor! Kısa bir süre önce eşi Tuğçe Demirbilek Zanna ile boşanma kararı alan Danilo Şef’in eşi Tuğçe Demirbilek Zanna öyle bir şey istedi ki, karşılanması için Karun kadar zengin olmak gerekiyor! Mahkeme duvarlarının üstlerine geleceği konuşulan ikili, dengeleri değiştirdi. İşte “yok artık” dedirten o olay!

Kısa bir süre önce sosyal medyada Tuğçe Demirbilek Zanna ve Danilo Şef birbirleriyle paylaşımlarını tamamen durdurmuştu. İkilinin boşanacakları gündeme gelince ikili sessiz kalmamış ve sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Şimdi ise ikili arasında skandal olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ara 2021 - 12:32 Ankara- Yaşam

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