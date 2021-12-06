- 06 Ara 2021 - 13:12 G: 06 Ara 2021 - 13:21

Survivor All Star’ın Tam Kadrosu Açıklandı! Yedek Yarışmacılar Bile Ortaya Çıktı! Kıyamet Kopacak, Herkes Birbirine Düşman! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı ortaya çıkmıştı. Yedek yarışmacılara kadar herkesin açıklandığı kadroda, kıyametin kopacağı resmen görüldü. Eski aşkların ve düşmanlıkların zirvede olduğu Survivor All Star kadrosu ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın Ocak ayı gibi başlayacağı dile getirilmişti. Acun Ilıcalı Acun Medya Akdeminin öğrencileri ile bir araya gelmişti. Survivor All Star hakkında ise Acun Ilıcalı, “Kadrolar belli oldu diyebilirim. Yakın bir zamanda bunu Pazartesi veya Salı günü açıklayabiliriz” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı’dan önce ise Ata Benli herkesi tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ara 2021 - 13:12 Ankara- Yaşam

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