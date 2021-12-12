Masterchef Mavi Takım Kaptanıyla İlgili Akıl Döndüren İfşa! Bu Hafta Kıyamet Kopacak, Ortalık İnleyecek! Öyle Bir İsim Kazandı Ki, Seyirci Kriz Geçirecek! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dün elenen isim Safanur olmuştu. Gözyaşlarıyla veda eden Safanur, “Sizin öğrenciniz olmak, gerçekten çok özeldi. Öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Buradaki mücadelem güzeldi. Hayatımın son döneminde yürüdüğüm en güzel yollardan biriydi. Benim için bir yarışmadan öte bir aile bir bağ. Çoğu şeyleri bir arada yaşatan bir olguydu” sözlerini dile getirmiş ve yarışmaya veda etmişti. Somer Şefi ağlatan bu veda, dengeleri değiştirdi. Safanur’un vedasının ardından ise yeni takım kaptanı için yeni gün başladı. Peki, Masterchef yarışmasında Mavi takım kaptanı kim oldu?

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