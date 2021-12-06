Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Ara 2021 - 14:21

Sevda Demirel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Tokat Attığı Hande Ataizi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Hande Ataizi’ne attığı tokat ve silikonların paylaması ile magazin basınından bir türlü düşmeyen Sevda Demirel, o günleri hatırlatacak bir hamle daha yaptı. Sevda Demirel’den gelen o hamleden sonra magazin tarihinin o efsane olayı yeniden akıllara gelirken; magazin takipçileri Sevda Demirel ile ilgili detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...