Sevda Demirel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Tokat Attığı Hande Ataizi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Hande Ataizi’ne attığı tokat ve silikonların paylaması ile magazin basınından bir türlü düşmeyen Sevda Demirel, o günleri hatırlatacak bir hamle daha yaptı. Sevda Demirel’den gelen o hamleden sonra magazin tarihinin o efsane olayı yeniden akıllara gelirken; magazin takipçileri Sevda Demirel ile ilgili detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...
Hande Ataizi’ne attığı tokat ve silikonların paylaması ile magazin basınından bir türlü düşmeyen Sevda Demirel, o günleri hatırlatacak bir hamle daha yaptı. Sevda Demirel’den gelen o hamleden sonra magazin tarihinin o efsane olayı yeniden akıllara gelirken; magazin takipçileri Sevda Demirel’i yakın markajına aldı. Sevda Demirel’in yaşını duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Sevda Demirel Hande Ataizi’ne neden tokat attı? Sevda Demirel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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06 Ara 2021 - 14:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.