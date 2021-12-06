06 Ara 2021 - 14:29 Güncelleme: 06 Ara 2021 - 14:39
Masterchef Safanur’dan Bomba Açıklama! Elenir Elenmez Öyle Şeyler Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Acun Medya…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Safanur’dan bomba açıklama! Elenir elenmez öyle şeyler dedi ki, ağızlar açık kaldı! Acun Medya’nın kendisine olan yaklaşımını gün yüzüne çıkaran Safanur Bol, her şeyi tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Safanur ise dün akşam elenen isim olmuştu. Şimdi ise şok sözlerde bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.