- 06 Ara 2021 - 14:29 G: 06 Ara 2021 - 14:39

Masterchef Safanur’dan Bomba Açıklama! Elenir Elenmez Öyle Şeyler Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Acun Medya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Safanur’dan bomba açıklama! Elenir elenmez öyle şeyler dedi ki, ağızlar açık kaldı! Acun Medya’nın kendisine olan yaklaşımını gün yüzüne çıkaran Safanur Bol, her şeyi tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Safanur ise dün akşam elenen isim olmuştu. Şimdi ise şok sözlerde bulundu!

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06 Ara 2021 - 14:29 Ankara- Yaşam

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