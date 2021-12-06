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06 Ara 2021 - 22:29

Yargı Dizisinde Engin Ölüyor Mu? Son Sahne Seyirciyi Şoke Etti, Bir Katil Daha Ortaya Çıktı! “Sonunda Kurtulduk!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin karakterine hayat veren Onur Durmaz’ın diziye veda edeceği iddia edilemeye başlandı! Dün akşam ekranlara gelen bölümde final sahnesi seyirciyi şoke etti. Bir katil daha ortaya çıkarken; birçok kişi “Sonunda kurtulduk be” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?