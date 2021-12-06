- 06 Ara 2021 - 22:29

Yargı Dizisinde Engin Ölüyor Mu? Son Sahne Seyirciyi Şoke Etti, Bir Katil Daha Ortaya Çıktı! “Sonunda Kurtulduk!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin karakterine hayat veren Onur Durmaz’ın diziye veda edeceği iddia edilemeye başlandı! Dün akşam ekranlara gelen bölümde final sahnesi seyirciyi şoke etti. Bir katil daha ortaya çıkarken; birçok kişi “Sonunda kurtulduk be” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde son bölüm seyircilerde şok etkisi yarattı. İlk bölümüyle seyircileri ekranlara kilitleyen Yargı dizisinde Ceylin, Ilgaz’dan boşanma kararını almıştı. Ne yapacağını bilemez halde olan Ilgaz’ın ardından birde Engin’in ölüm sahnesi seyirciyi resmen delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ara 2021 - 22:29 Ankara- Yaşam

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