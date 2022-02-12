- 12 Şub 2022 - 12:32 G: 12 Şub 2022 - 12:43

Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Şok Görüntüler... Serdar'ın Çenesi Bağlandı!

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz pazar ekranlara gelen bölümü ile herkesi şoke etti. Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar’ın başına gelenler dizinin seyircisini endişelendirmeye başlarken; Teşkilat dizinin başkarakteri olan Serdar’a hayata veren Çağlar Ertuğrul ile ilgile detaylar haberimizde...

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz pazar ekranlara gelen bölümü ile herkesi şoke etti. Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar’ın başına gelenler dizinin seyircisini endişelendirmeye başlarken; Teşkilat dizinin başkarakteri olan Serdar’a hayata veren Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılacağı iddia edilmeye başladı. Pazar gününün reyting rekortmeni olan Teşkilat dizisinden Çağlar Ertuğrul’un ayrılıp ayrılmayacağı ise, nihayet belli oldu! Peki, Teşkilat Serdar öldü mü, ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...

12 Şub 2022 - 12:32 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ölen bir kişinin banka hesapları nasıl öğrenilir? E-Devlet Üzerinde Yeni Hizmet! İşte Detaylar... mask
Ölen bir kişinin banka hesapları nasıl öğrenilir? E-Devlet Üzerinde Yeni Hizmet! İşte Detaylar...
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama... mask
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama...
2022'de Evlenecek Ve Yuva Kuracak Burçlar Hangisidir? İşte 2022 Yılının Evlilikte Yüzü Gülecek O Burçlar... mask
2022'de Evlenecek Ve Yuva Kuracak Burçlar Hangisidir? İşte 2022 Yılının Evlilikte Yüzü Gülecek O Burçlar...
En Karamsar Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Kendine Zindan Eden O Burçlar... mask
En Karamsar Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Kendine Zindan Eden O Burçlar...
Sözü Senet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Verdiği Sözden Ölse de Dönmeyen O Burçlar... mask
Sözü Senet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Verdiği Sözden Ölse de Dönmeyen O Burçlar...
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 13 Şubat 2022 Yayın Akışı mask
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 13 Şubat 2022 Yayın Akışı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status