Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Şok Görüntüler... Serdar'ın Çenesi Bağlandı!

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz pazar ekranlara gelen bölümü ile herkesi şoke etti. Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar’ın başına gelenler dizinin seyircisini endişelendirmeye başlarken; Teşkilat dizinin başkarakteri olan Serdar’a hayata veren Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılacağı iddia edilmeye başladı. Pazar gününün reyting rekortmeni olan Teşkilat dizisinden Çağlar Ertuğrul’un ayrılıp ayrılmayacağı ise, nihayet belli oldu! Peki, Teşkilat Serdar öldü mü, ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

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