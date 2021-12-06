Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Berdan Mardini ile olan olaylı boşanmasının ardından gündemlerden bir türlü düşmeyen Fatoş Yelliler, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Boşandığı dönemde adının ihanete karıştığı Gökhan Göz ile yeniden anılmaya başlanan Fatoş Yelliler, aşk dedikodularına yaptığı o paylaşım ile son noktayı koydu. Ardından ise, magazin takipçileri Fatoş Yelliler’i yakın markajı almadan geçemedi! Peki, Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz birlikte mi? Fatoş Yelliler kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile bir dönem evlilik yaşayan Fatoş Yelliler, ihanet iddialarının gölgesinde boşanmıştı. Boşanma sürecinde saldırıya uğraması nedeniyle yeniden gündemlere gelen Fatoş Yelliler, yaşadığı zor günleri ardında bıraktı. Şimdilerde hakkında çıkan aşk dedikoduları ile gündemlerdeki yerini yeniden almaya başlayan Fatoş Yelliler, aşk yaşadığı iddia edilen Gökhan Göz ile ilgili ilk kez konuştu. Boşanma sürecinde de Berdan Mardini’yi Gökhan Göz ile aldattığı iddia edilen Fatoş Yelliler, konuyu yalanlamış ve Gökhan Göz’den özür dilemişti. Fatoş Yelliler’i affetmediğini söyleyen Gökhan Göz ise, Yelliler’e sert çıkmış ve konunun kendisi ile bir ilgisi olmadığını belirtmişti. O iddiaların ardından ikili arasında yeni bir aşkın filizlendiği öne sürüldü!

Detaylar diğer sayfada!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi olan Gökhan Göz, geçtiğimiz günlerde Saraçoğu’ndan yeniden ayrılmıştı. İsmi bir dönem Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ile aşk dedikodularına karışan Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu ile olan ayrılığının hemen ardından Fatoş Yelliler’e bir şans vermeye karar verdi! İş insanı Gökhan Göz, Fatoş Yelliler ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınladı. Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozlar ile hakkında çıkan aşk dedikodularını doğrulayan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler çifti, ilk kez aşkını kameraların önüne çıkardı!

Detaylar diğer sayfada!

Yaşanan gelişmelerin üzerine Fatoş Yelliler’i sıkı markajına alan magazin takipçileri, Fatoş Yelliler’in yaşına şaşırdı. 5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Fatoş Yelliler’in 43 yaşında olduğu öğrenilirken; Gökhan Göz’ün sadece 26 yaşında olduğu öğrenildi. İkili arasındaki yaş farkı ise, magazin takipçilerini adeta şoke etti. Ayrıca Fatoş Yelliler’in evliliğini, Gökhan Göz’ün ise ilişkisini yeni noktalaması, boşanma esnasında çıkan dedikoduların doğru olabileceğini akıllara getirmeye başladı.



Detaylar diğer sayfada!