Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyanlar İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, şimdilerde reytinglerin zirvesine oturmayı başardı. Yargı dizisinde gösterdiği performansı ile seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri olan Uğur Aslan ile ilgili detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, şimdilerde reytinglerin zirvesine oturmayı başardı. Yargı dizisinde gösterdiği performansı ile seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri olan Uğur Aslan ise, dizinin Eren Komiser’ine hayat vermeye başladı. Geçtiğimiz akşam bir programa konuk olan Yargı dizisinin eren Komiser’i Uğur Aslan, söylediği türkü ile oyunculuk performansını adeta unutturdu! Peki, Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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31 Ara 2021 - 23:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.