- 06 Ara 2021 - 16:18 G: 06 Ara 2021 - 16:30

Söylemezsem Olmaz Programı Bitiyor Mu? Önce Deniz Akkaya, Sonra Bircan Bali… Programda Olmaması İpleri Koparttı, Seren Serengil’den Açıklama Geldi!

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’ın final yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Deniz Akkaya programdan ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi ise Bircan Bali’den şok açıklama geldi. Seren Serengil, neden Bircan Bali’nin olmadığını dile getirirken; programda olmaması ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce programda yer alan ama bugün ekranlara gelen bölümde yer almayan Bircan Bali, gündeme bomba gibi düştü. İsmail YK’nın kuzeni olan Özkan Şen’le öpüşürken görüntülenmiş olan Bircan Bali Armağan Çağlayan’ın programında bu görüntülere cevap vermişti. Gündeme bomba gibi düşen Bircan Bali, daha sonra ise programda olmayışıyla gündeme düştü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Ara 2021 - 16:18 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Necati Şaşmaz’ın Memleketi… mask
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Necati Şaşmaz’ın Memleketi…
Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi… mask
Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Teşkilat Serdar Öldü Mü, Ölecek Mi? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Teşkilat Serdar Öldü Mü, Ölecek Mi? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu?
Kardeşlerim Melisa Neden Yok, Ayrıldı Mı? Damlasu İkizoğlu Geri Dönecek Mi? mask
Kardeşlerim Melisa Neden Yok, Ayrıldı Mı? Damlasu İkizoğlu Geri Dönecek Mi?
Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin İpi Kesildi! Kadir’den Sonra Bir Acı Veda Daha Geliyor! Seyirciler Çıldırdı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin İpi Kesildi! Kadir’den Sonra Bir Acı Veda Daha Geliyor! Seyirciler Çıldırdı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Masterchef Safanur’un Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Somer Şef İşlemleri Başlattı! Şampiyon Olamadı Ama Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor? mask
Masterchef Safanur’un Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Somer Şef İşlemleri Başlattı! Şampiyon Olamadı Ama Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde Engin Ölüyor Mu? Son Sahne Seyirciyi Şoke Etti, Bir Katil Daha Ortaya Çıktı! “Sonunda Kurtulduk!” Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Engin Ölüyor Mu? Son Sahne Seyirciyi Şoke Etti, Bir Katil Daha Ortaya Çıktı! “Sonunda Kurtulduk!” Neler Oluyor?
Sevda Demirel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Tokat Attığı Hande Ataizi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Sevda Demirel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Tokat Attığı Hande Ataizi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Ödül Töreninde Gönderme Yaptığı Tamer Karadağlı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Ödül Töreninde Gönderme Yaptığı Tamer Karadağlı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Necati Şaşmaz’ın Memleketi… mask
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Necati Şaşmaz’ın Memleketi…
Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi… mask
Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Teşkilat Serdar Öldü Mü, Ölecek Mi? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Teşkilat Serdar Öldü Mü, Ölecek Mi? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu?
Kardeşlerim Melisa Neden Yok, Ayrıldı Mı? Damlasu İkizoğlu Geri Dönecek Mi? mask
Kardeşlerim Melisa Neden Yok, Ayrıldı Mı? Damlasu İkizoğlu Geri Dönecek Mi?
Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin İpi Kesildi! Kadir’den Sonra Bir Acı Veda Daha Geliyor! Seyirciler Çıldırdı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin İpi Kesildi! Kadir’den Sonra Bir Acı Veda Daha Geliyor! Seyirciler Çıldırdı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status