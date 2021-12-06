Söylemezsem Olmaz Programı Bitiyor Mu? Önce Deniz Akkaya, Sonra Bircan Bali… Seren Serengil’den Açıklama Geldi!

Kısa bir süre önce programda yer alan ama bugün ekranlara gelen bölümde yer almayan Bircan Bali, gündeme bomba gibi düştü. İsmail YK’nın kuzeni olan Özkan Şen’le öpüşürken görüntülenmiş olan Bircan Bali Armağan Çağlayan’ın programında bu görüntülere cevap vermişti. Gündeme bomba gibi düşen Bircan Bali, daha sonra ise programda olmayışıyla gündeme düştü. Peki, neler oluyor?

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