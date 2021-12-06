- 06 Ara 2021 - 20:48

Söylemezsem Olmaz Programı Bitiyor Mu? Önce Deniz Akkaya, Sonra Bircan Bali… Seren Serengil’den Açıklama Geldi!

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’ın final yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Deniz Akkaya programdan ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi ise Bircan Bali’den şok açıklama geldi. Seren Serengil, neden Bircan Bali’nin olmadığını dile getirirken; programda olmaması ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce programda yer alan ama bugün ekranlara gelen bölümde yer almayan Bircan Bali, gündeme bomba gibi düştü. İsmail YK’nın kuzeni olan Özkan Şen’le öpüşürken görüntülenmiş olan Bircan Bali Armağan Çağlayan’ın programında bu görüntülere cevap vermişti. Gündeme bomba gibi düşen Bircan Bali, daha sonra ise programda olmayışıyla gündeme düştü. Peki, neler oluyor?

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06 Ara 2021 - 20:48 Ankara- Yaşam

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