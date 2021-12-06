Muhteşem Göğüs Dekoltesiyle Altın Kelebek Ödülü Alan Melis Sezen Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Melis Sezen’in Memleketi…
Geçtiğimiz akşam sahiplerini bulan 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde geceden ödül ile ayrılan isimlerden biri de Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen oldu. Geceye sadece ödül alışı ile değil, yaptığı konuşma ve giydiği kıyafet ile de damga vuran Melis Sezen ile ilgili detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz akşam sahiplerini bulan 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde geceden ödül ile ayrılan isimlerden biri de Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen oldu. Geceye sadece ödül alışı ile değil, yaptığı konuşma ve giydiği kıyafet ile de damga vuran Melis Sezen, ödül töreninden kısa bir süre sonra sosyal medyanın gündemine oturdu. Melis Sezen’i yakın markajına alın izleyicisi ise, en çok ünlü ismin memleketine şaşırdı! Peki, Melis Sezen Altın Kelebek Ödül gecesinde ne giydi? Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
06 Ara 2021 - 16:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.