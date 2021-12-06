- 06 Ara 2021 - 16:54 G: 06 Ara 2021 - 16:58

Muhteşem Göğüs Dekoltesiyle Altın Kelebek Ödülü Alan Melis Sezen Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Melis Sezen’in Memleketi…

Geçtiğimiz akşam sahiplerini bulan 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde geceden ödül ile ayrılan isimlerden biri de Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen oldu. Geceye sadece ödül alışı ile değil, yaptığı konuşma ve giydiği kıyafet ile de damga vuran Melis Sezen ile ilgili detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz akşam sahiplerini bulan 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde geceden ödül ile ayrılan isimlerden biri de Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen oldu. Geceye sadece ödül alışı ile değil, yaptığı konuşma ve giydiği kıyafet ile de damga vuran Melis Sezen, ödül töreninden kısa bir süre sonra sosyal medyanın gündemine oturdu. Melis Sezen’i yakın markajına alın izleyicisi ise, en çok ünlü ismin memleketine şaşırdı! Peki, Melis Sezen Altın Kelebek Ödül gecesinde ne giydi? Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…


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06 Ara 2021 - 16:54 - Magazin

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