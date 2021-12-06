Masumlar Apartmanı Neriman’dan Fizik Şov! Minilerini Giydi, Alev Alev Yaktı! Instagram Çöktü, Dayanamadı! “Bu Ne Hal Neriman”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Neriman karakterine hayat veren Gizem Karaca’dan fizik şov! Siyahlar içerisinde olan Gizem Katmer, minileriyle akılları başlardan aldı. Instagram uygulamasının çökmesine neden olan başarılı oyuncu, “Bu ne hal Neriman” yorumlarını aldı.
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Güner gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi sevilerek takip ediliyor. Hasta kardeşlerin en küçüğüne hayat veren aslında en normal gözüken ama aslında en tehlikelisi olan Neriman’la adını tüm Türkiye’ye duyuran Gizem Karaca, akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.