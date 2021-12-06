Masumlar Apartmanı Neriman’dan Fizik Şov! Minilerini Giydi, Alev Alev Yaktı! Instagram Çöktü, Dayanamadı! “Bu Ne Hal Neriman”

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Güner gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi sevilerek takip ediliyor. Hasta kardeşlerin en küçüğüne hayat veren aslında en normal gözüken ama aslında en tehlikelisi olan Neriman’la adını tüm Türkiye’ye duyuran Gizem Karaca, akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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