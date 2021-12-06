06 Ara 2021 - 17:16 Güncelleme: 06 Ara 2021 - 17:30
Yargı Dizisinin Ceylin’inden Şok Açıklama! İtiraf Niteliğinde Değerlendirme Yaptı, Ortalık Karıştı! Karakteri Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’den şok açıklama geldi. İtiraf niteliğinde değerlendirme yapan Pınar Deniz, ortalığı karıştırdı. Karakteri Ceylin hakkında şok sözlere yer veren Pınar Deniz, gündeme bomba gibi düştü.
Başrolünü Kaan Urgancıoğlu’yla birlikte paylaşan ve dizide her hamlesi olay olan Pınar Deniz, kısa bir süre önce Elle Dergisine açıklamalarda bulundu. Çok özel sözlere yer veren ve gündeme bomba gibi düşen Pınar Deniz, Ceylin’in ona kattıklarına da değindi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.