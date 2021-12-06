- 06 Ara 2021 - 17:59 G: 06 Ara 2021 - 18:01

Masterchef Mehmet Şef ve Dilara Akraba Çıktı! Torpil İddiaları Güçlendi, Ortalık Karıştı! Diskalifiye Şoku Arka Arkaya Geldi! Sır Gibi Saklanıyordu…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in jüri üyesi Mehmet Şefle Dilara Başaran’ın akraba çıktığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte torpil iddiaları da güçlendi, ortalık karıştı. Birçok kişi acilen Mehmet Şefin ve Dilara Başaran’ın yarışmadan ayrılması ya da diskalifiye edilmesi hakkında şok iddialarda bulundu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada dün akşam ekranlara veda eden isim ise Safanur olmuştu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Mehmet Şefin, Dilara Başaran’a olan yaklaşımı ise olay yaratmıştı. Birçok kişi Dilara’ya torpil geçildiğini; başka bir yarışmacı yapsa kıyametin kopacağına dair yorumlarda bulundular. Peki, neler oluyor?

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06 Ara 2021 - 17:59 Ankara- Yaşam

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