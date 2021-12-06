Müge Anlı Esra Erol’u Ezdi Geçti! Bir Değil Tam İki Tokat Birden Attı! Gözyaşlarını Tutamadı, 14 Yılın Acısını Aldı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı, resmen Esra Erol’u ezdi geçti! Bir değil tam iki ödül alan Müge Anlı, hayranlarından ise “Tam iki tokat attı Esra’ya” yorumlarını aldı. Gözyaşlarını tutamayan ve 14 yılın acısını iki ödülle taçlandıran Müge Anlı, konuşmasıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Esra Erol’la aralarının iyi olmadığı bilinen Müge Anlı, 14 yıldır sevenleriyle ATV’den buluşuyor. Programda ele aldığı konularla gündemden düşmek bilmeyen Müge Anlı, binlerce oy alarak; Altın Kelebek Ödül Töreninde bir değil tam iki ödül aldı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.