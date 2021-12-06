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06 Ara 2021 - 18:24

Müge Anlı Esra Erol’u Ezdi Geçti! Bir Değil Tam İki Tokat Birden Attı! Gözyaşlarını Tutamadı, 14 Yılın Acısını Aldı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı, resmen Esra Erol’u ezdi geçti! Bir değil tam iki ödül alan Müge Anlı, hayranlarından ise “Tam iki tokat attı Esra’ya” yorumlarını aldı. Gözyaşlarını tutamayan ve 14 yılın acısını iki ödülle taçlandıran Müge Anlı, konuşmasıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…