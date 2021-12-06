- 06 Ara 2021 - 20:52

Müge Anlı Esra Erol’u Ezdi Geçti! Gözyaşlarını Tutamadı, 14 Yılın Acısını Aldı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı, resmen Esra Erol’u ezdi geçti! Bir değil tam iki ödül alan Müge Anlı, hayranlarından ise “Tam iki tokat attı Esra’ya” yorumlarını aldı. Gözyaşlarını tutamayan ve 14 yılın acısını iki ödülle taçlandıran Müge Anlı, konuşmasıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Esra Erol’la aralarının iyi olmadığı bilinen Müge Anlı, 14 yıldır sevenleriyle ATV’den buluşuyor. Programda ele aldığı konularla gündemden düşmek bilmeyen Müge Anlı, binlerce oy alarak; Altın Kelebek Ödül Töreninde bir değil tam iki ödül aldı. Peki, neler oluyor?

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06 Ara 2021 - 20:52 Ankara- Yaşam

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