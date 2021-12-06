Şüphesiz her insan ailesini hayatındaki diğer kişilerden daha üste tutuyor. Ancak bazı insanlar bu üste tutmayı abartarak ailesine adeta tapıyor. Söz konusu insan davranışları olduğunda şüphesiz etkisi olan burçlar burada da devreye giriyor ve bazı burcun insanlarının daha çok aileci olduğunu söylüyor! Peki, hangi burç ailesine çok önem verir? İşte anne – babası çok önemli olan burçlar…



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