Alişan ve Buse Varol’dan Kalpleri Yıkan Haber! Büyük Aşka Gölge Düştü, Boşanma Kararı Verildi! Buse Varol’dan İlk Atak…
2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti, bir süredir ayrılık iddialarının pençelerinde savrulmaya başladı. Ekim ayından bu yana ayrılacakları yönündeki iddialar ile gündemdeki yerini koruyan Alişan ile Buse Varol ile ilgili son detaylar haberimizde...
2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti, bir süredir ayrılık iddialarının pençelerinde savrulmaya başladı. Ekim ayından bu yana ayrılacakları yönündeki iddialar ile gündemdeki yerini koruyan Alişan ile Buse Varol çiftinden ilk sinyal geçtiğimiz gün geldi! Peki, Alişan ile Buse Varol boşanacak mı? Alişan ile Buse Varol ayrılıyor mu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
12 Şub 2022 - 00:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.