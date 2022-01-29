Hangi Burç Sürekli Hasta Olur? İşte Bağışıklık Sistemi Zayıf Olan Burçlar…
Herkesin bağışıklık sistemi aynı orada gelişmiş olarak dünyaya gelmiyor. Bazı insanların bağışıklık sistemleri inanılmaz derecede koruyucuyken, bazı insanların bağışıklık sistemi hastalanmak için adeta hazırda bekliyor. Sizde sürekli hasta olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkesin bağışıklık sistemi aynı orada gelişmiş olarak dünyaya gelmiyor. Bazı insanların bağışıklık sistemleri inanılmaz derecede koruyucuyken, bazı insanların bağışıklık sistemi hastalanmak için adeta hazırda bekliyor. İnsan ve sağlık ilişkisi arasında burcun temsil ettiği vücut bölümüne göre bir ilişki olduğunu düşünen astrologlar, bir süredir bu konu üzerine çeşitli çalışmalar yürütüyor. Astrologların bulduğu sonuçlar ise, herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor! Peki, hangi burç sürekli hasta olur? İşte bağışıklık sistemi düşük olan burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
29 Oca 2022 - 17:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.