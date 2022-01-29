Hangi Burç Sürekli Hasta Olur? İşte Bağışıklık Sistemi Zayıf Olan Burçlar…

Herkesin bağışıklık sistemi aynı orada gelişmiş olarak dünyaya gelmiyor. Bazı insanların bağışıklık sistemleri inanılmaz derecede koruyucuyken, bazı insanların bağışıklık sistemi hastalanmak için adeta hazırda bekliyor. İnsan ve sağlık ilişkisi arasında burcun temsil ettiği vücut bölümüne göre bir ilişki olduğunu düşünen astrologlar, bir süredir bu konu üzerine çeşitli çalışmalar yürütüyor. Astrologların bulduğu sonuçlar ise, herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor! Peki, hangi burç sürekli hasta olur? İşte bağışıklık sistemi düşük olan burçlar…



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