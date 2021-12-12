- 12 Ara 2021 - 16:35 G: 12 Ara 2021 - 17:31

Üç Kuruş Dizisinde Bomba Gibi Bomba! Ortalık Resmen 8 Şiddetinde Sallandı... Aras Bulut İynemli Şoku! Çok Canlar Yakacak, Giriş Tarihi Ortaya Çıktı! Final İpinden Almanın Tek Yolu…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin final yapmasıyla kardeş dizi olarak ekranlara gelmeye başlamıştı. Çukur hayranlarının umutla başladığı Üç Kuruş dizisinde çoğu izleyici ise istediğini bulamamıştı. Şimdi ise Çukur dizisinin Yamaç karakterinin diziye giriş yapacağı ve çok canlar yakacağı ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade ve Cihan Canova gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu. Pazartesi akşamlarının muhteşem dizisi olan Üç Kuruş dizisinde reytinglerin geçtiğimi hafta düşmesinin ve seyircinin istediğini alamamasından dolayı dizinin final yapacağı iddia edilmişti ki; yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre ise Çukur dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli, gümbür gümbür diziye giriyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Ara 2021 - 16:35 Ankara- Yaşam

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