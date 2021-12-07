Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Geliyor! Çok Canlar Yakacak, Giriş Tarihi Ortaya Çıktı! Final İpinden Almanın Tek Yolu…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin final yapmasıyla kardeş dizi olarak ekranlara gelmeye başlamıştı. Çukur hayranlarının umutla başladığı Üç Kuruş dizisinde çoğu izleyici ise istediğini bulamamıştı. Şimdi ise Çukur dizisinin Yamaç karakterinin diziye giriş yapacağı ve çok canlar yakacağı ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade ve Cihan Canova gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu. Pazartesi akşamlarının muhteşem dizisi olan Üç Kuruş dizisinde reytinglerin geçtiğimi hafta düşmesinin ve seyircinin istediğini alamamasından dolayı dizinin final yapacağı iddia edilmişti ki; yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre ise Çukur dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli, gümbür gümbür diziye giriyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.