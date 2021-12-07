Survivor Çekimleri Sırasında Tekme Tokat Kavga! All Star Başlamadan Bitebilir! Olay RTÜK’ün Kulağına Gitti An, Bittiği Andır…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın bu sene All Star olacağı aylar öncesinden Acun Ilıcalı tarafından bizzat açıklanmıştı. Kısa bir süre önce ise Acun Ilıcalı, kadroların oluşturulduğunu dile getiren bir açıklamada bulunmuştu. Dengeleri değiştiren bir olay ise sosyal medyaya bomba gibi düştü! Eski aşıklar birbirlerine resmen tekme tokat girdiler. Peki, neden ortalık savaş alanına döndü?

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