- 25 Ara 2022 - 16:38 G: 25 Ara 2022 - 16:39

Eski Sevgilisiyle Asla Bir Daha Görüşmeyecek Burçlar Belli Oldu! Katı Duvarları var! İşte Aşkta La Diyip Lo Demiyen Burçlar...

Her burcun insanı ayrılık sonrası süreci aynı şekilde atlatamıyor. Burçların kişilere verdiği özelliklerden en önemlisi de zaten ilişkilere bakış açısı oluyor. Bu nedenle bazı insanlar, eski sevgilisini hemen silebiliyorken; bazı insanlar, asla aklından çıkaramıyor. Sizde eski sevgili ile yolları tamamen ayıran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı ayrılık sonrası süreci aynı şekilde atlatamıyor. Burçların kişilere verdiği özelliklerden en önemlisi de zaten ilişkilere bakış açısı oluyor. Bu nedenle bazı insanlar, eski sevgilisini hemen silebiliyorken; bazı insanlar, asla aklından çıkaramıyor.

Eski sevgilileri ile yollarını adeta bir bıçak ile kesen o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç eski sevgilisiyle yolları tamamen ayırır? İşte aşkta la diyip lo demiyen burçlar...


Detaylar diğer sayfada!

25 Ara 2022 - 16:38 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşkta Kadınlar Onlara Karşı Koyamıyor! En Yakışıklı Onlar Oluyor! İşte Badem Göze, Kara Kaşa Bakan Kadın Burçlar… mask
Aşkta Kadınlar Onlara Karşı Koyamıyor! En Yakışıklı Onlar Oluyor! İşte Badem Göze, Kara Kaşa Bakan Kadın Burçlar…
Hangi Burçlar Evlilik En Uyumlusudur? Fazla Uğraştırmaz, Kolay Evlenir? İşte Macera aramayan O Burçlar… mask
Hangi Burçlar Evlilik En Uyumlusudur? Fazla Uğraştırmaz, Kolay Evlenir? İşte Macera aramayan O Burçlar…
Dünyanın En Saf ve Masum Burçlar Onlarmış! Her Şeye Çabucak İnanır! İşte Düşe Kalka Yürüyen O Burçlar… mask
Dünyanın En Saf ve Masum Burçlar Onlarmış! Her Şeye Çabucak İnanır! İşte Düşe Kalka Yürüyen O Burçlar…
İçi Başka, Dışı Başka Olan Burçlar Hangisidir? Görüntüsü Sizi Aldatmasın! İşte İçinde Kötülük Olmayan O Burçlar… mask
İçi Başka, Dışı Başka Olan Burçlar Hangisidir? Görüntüsü Sizi Aldatmasın! İşte İçinde Kötülük Olmayan O Burçlar…
En Kararlı Burçlar Belli Oldu! Katı Kuralları ile Verdiği Karardan Asla Dönmezler! İşte Ya Siyah Ya Beyaz Olan Burçlar… mask
En Kararlı Burçlar Belli Oldu! Katı Kuralları ile Verdiği Karardan Asla Dönmezler! İşte Ya Siyah Ya Beyaz Olan Burçlar…
Eski Sevgilisiyle Asla Bir Daha Görüşmeyecek Burçlar Belli Oldu! Katı Duvarları var! İşte Aşkta La Diyip Lo Demiyen Burçlar... mask
Eski Sevgilisiyle Asla Bir Daha Görüşmeyecek Burçlar Belli Oldu! Katı Duvarları var! İşte Aşkta La Diyip Lo Demiyen Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL