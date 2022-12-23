Hangi Burç Eski Sevgilisiyle Asla Bir Daha Görüşmez? Katı Duvarları var! İşte Aşkta La Diyip Lo Demiyen Burçlar...

Her burcun insanı ayrılık sonrası süreci aynı şekilde atlatamıyor. Burçların kişilere verdiği özelliklerden en önemlisi de zaten ilişkilere bakış açısı oluyor. Bu nedenle bazı insanlar, eski sevgilisini hemen silebiliyorken; bazı insanlar, asla aklından çıkaramıyor.

Eski sevgilileri ile yollarını adeta bir bıçak ile kesen o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç eski sevgilisiyle yolları tamamen ayırır? İşte aşkta la diyip lo demiyen burçlar...



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